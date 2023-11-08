Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:34

Овчинников: «Главное, чтобы под видом кубинцев не приехали бразильцы»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мыслями в преддверии товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Я никогда не видел кубинских футболистов в деле. Думал, что на Кубе просто нет профессионального футбола. Но вот и посмотрим на них в Волгограде. Они в боксе хороши, мы в футбол играем. Главное, чтобы «подстав» не было из Южной Америки. А то вдруг вторая сборная Бразилии подъедет, там не разберешь», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Матч между Россией и Кубой пройдет в Волгограде 20 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-glavnoe-chtoby-pod-vidom-kubintsev-ne-priehali-brazil-tsy/
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Овчинников
2
2
Читайте также
Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пытался оградить Доннарумму от негатива в матче против «Милана»
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: будут ли еще матчи в 2023 году?
В сборной Кубы заявили, что не смогли договориться с Гватемалой или Сальвадором и приняли предложение от России
Ледяхов: «У сборной есть костяк из 30 человек. Соболев в него попадает»
Аршавин: «Сборная России неинтересна. Матчи не несут спортивного значения»
Масалитин: «Ничего не знаю о сборной Кубы, но какая нам разница, с кем играть»
Гершкович: «Соболев — член сборной России. Его лишь Абаскаль не ставит»
Агент Помазуна — о невызове футболиста в сборную: «Илья входит в тройку лучших вратарей России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные России и Белоруссии могут сыграть товарищеский матч в 2024 году

В сборной Кубы заявили, что не смогли договориться с Гватемалой или Сальвадором и приняли предложение от России
Новости
RSS RSS
Все новости