Овчинников: «Главное, чтобы под видом кубинцев не приехали бразильцы»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мыслями в преддверии товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Я никогда не видел кубинских футболистов в деле. Думал, что на Кубе просто нет профессионального футбола. Но вот и посмотрим на них в Волгограде. Они в боксе хороши, мы в футбол играем. Главное, чтобы «подстав» не было из Южной Америки. А то вдруг вторая сборная Бразилии подъедет, там не разберешь», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Матч между Россией и Кубой пройдет в Волгограде 20 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.