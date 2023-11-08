Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Кубы

Открылась продажа билетов на товарищеский матч сборной России против команды Кубы, сообщается на сайте РФС.

Матч состоится 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» впервые за 20 лет. Начало — в 19.30 мск.

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав российской сборной на ноябрьский сбор попали 29 футболистов.