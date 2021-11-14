Семин: «У нас есть команда, которая в состоянии выйти на чемпионат мира через стыки»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.
«Впечатления от игры самые положительные. У нас есть команда, которая в состоянии выйти на чемпионат мира через стыковые матчи. Игроки дисциплинированны, молоды, хорошо выполняют задания тренера. При том, что индивидуально Хорватия несомненно сильнее нас, им помог только случай. Мы должны все взвешивать положительно и поддержать сборную при подготовке к двум играм. Игроки себя отдали полностью», — сказал Семин «СЭ».
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23).
Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.
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