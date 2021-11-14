Сборная России вылетела в Москву после поражения от Хорватии
Сборная России после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1) вылетела в Москву.
Встреча прошла в хорватском Сплите на стадионе «Полюд».
Единственный гол был забит на 81-1 минуте встречи — мяч в свои ворота отправил Федор Кудряшов.
Сборная Хорватии заняла первое место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира в Катаре. Россия стала второй и сыграет в марте в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022.
В Москву ?? pic.twitter.com/yeJHk7GXwv— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
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