Болельщики сборной России в комментариях на сайте «СЭ» скептически оценивают игру сборной России в первом тайме матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

Любители футбола отмечают, что команда Валерия Карпина слишком прижимается к своим воротам, а наших игроков, в частности Федора Смолова, вообще не видно.

Счет после первого тайма ничейный 0:0.

Комметарии болельщиков

Abellardo: «Как и во что играют наши центрхавы?!».

Владимир Иванович: «Хорватия — навес за навесом, наши верх проигрывают».

zel_co: «Федя пока нихрена не мстит за паненку».

K S: «А Головин то на поле?».

Bronius: «Жалкое и убогое зрелище «игра» сборной России».

Anton Krivonogov: «Труса играют наши. Проиграют так, если в ворота жаться».

Belf77: «Погода на стороне России. С таким дождем и плохим полем легче сыграть вничью...».

Также первый тайм оценили и известные комментаторы и журналисты.

«Что-то давно не было такого нервяка. С чемпионата мира, пожалуй», — написал Георгий Черданцев в Twitter.

Что-то давно не было такого нервяка. С чемпионата мира, пожалуй. ??? — Cherdantsev (@cherdantsev) November 14, 2021

«Сейчас была РПЛ за 1 минуту: упавший Бакаев и пас Ловрена в аут», — написал Дмитрий Шнякин.

Сейчас была РПЛ за 1 минуту: упавший Бакаев и пас Ловрена в аут ? — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) November 14, 2021

«За футбол тут говорить нечего — наши просто не играют, а отбиваются. А вот фанаты хорватские как-то слабо выступили. Возможно, стоило сыграть на Максимире», — пишет Артем Калинин.