«Труса играют наши. Проиграют так, если в ворота жаться». Болельщики — об игре России в первом тайме
Болельщики сборной России в комментариях на сайте «СЭ» скептически оценивают игру сборной России в первом тайме матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии.
Любители футбола отмечают, что команда Валерия Карпина слишком прижимается к своим воротам, а наших игроков, в частности Федора Смолова, вообще не видно.
Счет после первого тайма ничейный 0:0.
Комметарии болельщиков
Abellardo: «Как и во что играют наши центрхавы?!».
Владимир Иванович: «Хорватия — навес за навесом, наши верх проигрывают».
zel_co: «Федя пока нихрена не мстит за паненку».
K S: «А Головин то на поле?».
Bronius: «Жалкое и убогое зрелище «игра» сборной России».
Anton Krivonogov: «Труса играют наши. Проиграют так, если в ворота жаться».
Belf77: «Погода на стороне России. С таким дождем и плохим полем легче сыграть вничью...».
Также первый тайм оценили и известные комментаторы и журналисты.
«Что-то давно не было такого нервяка. С чемпионата мира, пожалуй», — написал Георгий Черданцев в Twitter.
Что-то давно не было такого нервяка. С чемпионата мира, пожалуй. ???— Cherdantsev (@cherdantsev) November 14, 2021
«Сейчас была РПЛ за 1 минуту: упавший Бакаев и пас Ловрена в аут», — написал Дмитрий Шнякин.
Сейчас была РПЛ за 1 минуту: упавший Бакаев и пас Ловрена в аут ?— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) November 14, 2021
«За футбол тут говорить нечего — наши просто не играют, а отбиваются. А вот фанаты хорватские как-то слабо выступили. Возможно, стоило сыграть на Максимире», — пишет Артем Калинин.
За футбол тут говорить нечего — наши просто не играют, а отбиваются. А вот фанаты хорватские как-то слабо выступили.— Artem Kalinin (@kalininart) November 14, 2021
Возможно, стоило сыграть на Максимире
Атаку сборной России смыло дождём— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 14, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю