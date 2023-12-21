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Сборная России завершила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Виктория Кравченко
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Игроки сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России по итогам 2023 года занимает 38-е место в таблице коэффициентов обновленного рейтинга ФИФА.

20 ноября российская команда провела последний товарищеский матч в этом году против Кубы. Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной России.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Обновленный рейтинг ФИФА от 21 декабря 2023 года:

1. Аргентина
2. Франция
3. Англия
4. Бельгия
5. Бразилия
6. Нидерланды
7. Португалия
8. Испания
9. Италия
10. Хорватия
...38. Россия

Сборная России сыграет с Сербией в марте 2024 года

Источник: https://www.fifa.com/fifa-world-ranking
Сборная России по футболу
ФИФА
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