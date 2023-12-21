Булыкин рассказал, когда Россия вернется в международные турниры в футболе

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о проблемах перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), от которого отказался Российский футбольный союз (РФС).

«Там очень сложная процедура перехода, и нужно много согласий. Поэтому возникает еще куча вопросов. Дадут ли играть в Лиге чемпионов? А сборным? Все, конечно, зависит от этого. Я бы еще подождал, тем более все руководители говорят, что сначала должна закончиться специальная военная операция, потом дальше будет видно, где и как нам играть. И все остальное», — приводит слова Булыкина «Газеты.Ru».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.