Григорян одним словом отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА

Бывший главный тренер «Кубани» и других клубов Александр Григорян прокомментировал решение РФС не переходить в Азию.

«Правильно!» — приводит слова Григоряна Vprognoze.ru.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.