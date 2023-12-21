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Григорян одним словом отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Кубани» и других клубов Александр Григорян прокомментировал решение РФС не переходить в Азию.

«Правильно!» — приводит слова Григоряна Vprognoze.ru.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11401544-grigoryan-odnim-slovom-otreagiroval-na-reshenie-rfs-ostatsya-v-uefa.html
Футбол
РФС
Александр Григорян
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