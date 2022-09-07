Сборная России сыграет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Киргизии и Ирана.

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), матч с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.

Встреча с Ираном пройдет на выезде в ноябре. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Также РФС ведет переговоры об организации третьего осеннего матча.