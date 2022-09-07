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7 сентября, 10:35

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Киргизии и Ирана.

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), матч с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.

Встреча с Ираном пройдет на выезде в ноябре. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Также РФС ведет переговоры об организации третьего осеннего матча.

Источник: https://www.rfs.ru/news/216617
Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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