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4 сентября, 22:08

Дюков: «Завтра или послезавтра будет конкретика по играм сборной»

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, что в ближайшее время будут объявлены планы сборной России по товарищеским матчам.

«Завтра или послезавтра будет конкретика по играм сборной.

Соперником нашей сборной будет сборная Кыргызстана? Я сказал, что завтра сделаем объявление, с кем мы будем играть контрольные матчи осенью», — заявил Дюков.

2 мая исполком УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне 2022/23, а также отклонил заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

В сентябре российская сборная проведет учебно-тренировочный сбор. Соперники по товарищеским матчам пока не объявлены.

Сборная России по футболу
Александр Дюков
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