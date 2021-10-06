8 октября 2021 года, в пятницу, сборная России проведет матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии.

Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Общая вместимость арены составляет 45 379 зрителей.

Прямая онлайн-трансляция встречи Россия — Словакия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть в прямом эфире на канале «Россия 1».

Матч Россия — Словакия начнется в 21.45 по московскому времени 8 октября.

Параллельно с россиянами в это время сыграют их соперники по группе H: Кипр — Хорватия (21.45 по мск, Ларнака), Мальта — Словения (21.45 по мск, Та-Кали).

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