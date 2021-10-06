Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Россия — Словакия: когда игра и где смотреть

Где смотреть матч Россия — Словакия
08:50
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 октября 2021 года, в пятницу, сборная России проведет матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии.

Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Общая вместимость арены составляет 45 379 зрителей.

Прямая онлайн-трансляция встречи Россия — Словакия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть в прямом эфире на канале «Россия 1».

Матч Россия — Словакия начнется в 21.45 по московскому времени 8 октября.

Параллельно с россиянами в это время сыграют их соперники по группе H: Кипр — Хорватия (21.45 по мск, Ларнака), Мальта — Словения (21.45 по мск, Та-Кали).

Россия — Словакия

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Что такое правильный сон и как его добиться
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры