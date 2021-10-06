Россия — Словакия: когда игра и где смотреть
Где смотреть матч Россия — Словакия
08:50
8 октября 2021 года, в пятницу, сборная России проведет матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии.
Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Общая вместимость арены составляет 45 379 зрителей.
Прямая онлайн-трансляция встречи Россия — Словакия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть в прямом эфире на канале «Россия 1».
Матч Россия — Словакия начнется в 21.45 по московскому времени 8 октября.
Параллельно с россиянами в это время сыграют их соперники по группе H: Кипр — Хорватия (21.45 по мск, Ларнака), Мальта — Словения (21.45 по мск, Та-Кали).
ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы
Читайте также
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю