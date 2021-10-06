Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков рассказал о проблемах со сном с появлением дочери.

«Сейчас времени нет особо — ребенок маленький. Пока покормишь, пока уложишь, уже потом уставший ложишься спать, потому что ночью просыпаешься кормить ее. В любом случае слышишь, я или Ксюша встаем. Когда тренировки тяжелые, я говорю: «Сегодня ты встаешь, меня не трогай, потому что мне надо выспаться». А потом она иногда мне говорит: «Все, я устала, и дочь кипишует. Я ей говорю: «Ладно поспи, сегодня я встану», — сказал Глушаков в интервью пресс-службе сборной России.

У Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко 7 марта родилась дочь Мила.