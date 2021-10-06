Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, как голкиперы отрабатывают голы в чужие ворота.

— Вам нравится наблюдать, как вратари забивают голы?

— Да. Скажу больше — мы к этому готовимся, тренируем. Наши вратари не дадут соврать — они знают, в какую зону при стандартном положении им надо идти, откуда легче всего забить. И физически мы готовим голкиперов так, чтобы у них были силы в конце пробежать все поле на угловой, потом быстро вернуться — и, если нужно, еще раз сбегать. А если матч длится не 90, а 120 минут, и там надо будет бежать в чужую штрафную? Они тоже должны быть готовы. И должны об этом думать.

— То-то Джанаев говорил: «Есть у Кафанова упражнение, от которого вратари просто стонут. За две минуты нужно пройти восемь станций на полполя, прыжковая работа чередуется с челночным бегом».

— Да, это называется «круговая тренировка» — на скоростно-силовую выносливость. При этом все движения — вратарские. А бежать между станциями надо почти на максимуме, иначе не уложишься. Но важно не только то, чтобы уложились, но и чтобы быстро восстановились — не более чем за четыре минуты. Такая тренировка показывает, как ты готов. Потому что сейчас вратари за игру пять километров в аэробном режиме пробегают плюс километр скоростной. И при этом к концу игры надо остаться свежим по тем причинам, о которых я говорил.

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