РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым и его штабом

Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

«РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции», — говорится в сообщении .

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).