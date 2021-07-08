РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым и его штабом
15:46
Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.
«РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции», — говорится в сообщении РФС.
Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).
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Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости
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