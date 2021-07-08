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РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым и его штабом

15:46
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

«РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции», — говорится в сообщении РФС.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/814

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Виктория Кравченко все материалы автора

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