Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении сборной России на Евро-2020.

«Честно, не смотрела матч России с Данией (1:4). Сейчас все отзываются о команде не очень уважительно, и не хочется входить в число этих людей.

Но я всегда придерживаюсь одной позиции: если что-то идет не так, то надо менять ситуацию. Если в команде застой, надо начинать идти вперед», — сказала Туктамышева в эфире «Матч ТВ».

Сборная России заняла четвертое место в группе на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. 2 июля главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку.