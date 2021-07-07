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Туктамышева — о сборной России: «Надо менять ситуацию»

15:50
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении сборной России на Евро-2020.

«Честно, не смотрела матч России с Данией (1:4). Сейчас все отзываются о команде не очень уважительно, и не хочется входить в число этих людей.

Но я всегда придерживаюсь одной позиции: если что-то идет не так, то надо менять ситуацию. Если в команде застой, надо начинать идти вперед», — сказала Туктамышева в эфире «Матч ТВ».

Сборная России заняла четвертое место в группе на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. 2 июля главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку.

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости