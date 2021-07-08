Президент РФС Дюков прокомментировал отставку Черчесова

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. По его словам, начнется поиск нового специалиста, который будет готовить команду к ЧМ-2022.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — отметил Дюков.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории.

В марте 2020 года 57-летний Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

В групповом трунире Евро-2020 команда проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира вчера, 21 июня, разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.