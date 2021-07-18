Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Рангник входил в список кандидатов на пост главного тренера сборной России

10:30
Ральф Рангник. Фото Twitter
Ральф Рангник. Фото Twitter
Теги:

Как стало известно «СЭ», еще одним кандидатом на пост главного тренера сборной России был Ральф Рангник.

Руководство РФС обращалось к 63-летнему немецкому специалисту, но он быстро отказал, так как уже было заключен контракт с «Локомотивом». 6 июля Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию московского клуба.

Ранее немец тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт» и другие команды.

С 2016-го по 2021 год сборную России тренировал Станислав Черчесов. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где проиграла Хорватии (2:2, 3-4 — по пен.), а также вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе B.

По информации «СЭ», Курбан Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора

Результаты опроса

проголосовало: 64919
Все опросы
Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Виллаш-Боаш
2.8%
Карпин
23.2%
Лев
14.9%
Петкович
8.1%
Семак
5.4%
Слуцкий
8.4%
Тедеско
8.8%
другой топовый иностранец
6.3%
другой молодой иностранец
3.4%
другой свободный россиянин
14.8%
другой тренер клуба РПЛ
4.0%
Обсудить опрос

Читайте также

Первые спортсмены в Олимпийской деревне заразились коронавирусом
Махачев — Мойзес: прямой эфир, смотреть онлайн, поединок UFC Vegas 31
Российские гребцы не выступят в четверке парной на Олимпиаде
«Слышу от детских тренеров: «Отдай пас, не обводи, играй проще». А если это звезда растет?!» Идеи Бердыева
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости