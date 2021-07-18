Рангник входил в список кандидатов на пост главного тренера сборной России

Как стало известно «СЭ», еще одним кандидатом на пост главного тренера сборной России был Ральф Рангник.

Руководство РФС обращалось к 63-летнему немецкому специалисту, но он быстро отказал, так как уже было заключен контракт с «Локомотивом». 6 июля Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию московского клуба.

Ранее немец тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт» и другие команды.

С 2016-го по 2021 год сборную России тренировал Станислав Черчесов. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где проиграла Хорватии (2:2, 3-4 — по пен.), а также вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе B.

По информации «СЭ», Курбан Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.