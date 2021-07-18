Гамула уверен, что Карпин справился бы с ролью главного тренера сборной России
Бывший тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о будущем главном тренере сборной России.
— Найти кандидата возможно, но главное — не ошибиться, — заявил Гамула в интервью «РБ Спорт». — Задача сложная, серьезная — не пролететь мимо чемпионата мира. Нужно угадать: или российского тренера, который знает нашу кухню, или иностранца, который, пока будет привыкать, может поезд уехать. Говорят, Бердыев — один из главных кандидатов. Думаю, Курбан Бекиевич справится. Он может работать как «пожарником», так и на длинную дистанцию. Так что этот вариант подошел бы.
— Даже с учетом того, что он не работает уже два года?
— Такие люди все время находятся в тонусе и следят за всем. Он сейчас был советником в «Кайрате», так что был в курсе всего. Посмотрим, как будет.
— Если рассматривать иностранцев, кого вы видите в сборной?
— Сложно сказать. Это должны быть такие тренеры, как Лев, который проработал в сборной 15 лет. Работа тренера в сборной своеобразна. Команда собирается на короткий промежуток времени, за которое нужно психологически и физически подготовить.
— Валерий Карпин справился бы?
— Может быть. Это великолепный тренер. Он справится с любой задачей.
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https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-gamula-o-trenere-sbornoj-rossii-karpin-spravilsya-by-s-lyuboj-zadachej/
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