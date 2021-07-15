РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант назначения бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева на вакантный пост главного тренера сборной России.

Контракт со специалистом планируется заключить до окончания ЧМ-2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после турнира в Катаре.

Зарплата Бердыева по контракту с РФС будет значительно меньше, чем у Станислава Черчесова. При этом в случае успешной квалификации на ЧМ-2022 специалист получит солидный бонус.

Если выбор РФС будет сделан в пользу иностранного специалиста, то с большой долей вероятности в штаб сборной войдёт российский специалист, которым может стать Михаил Галактионов.

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Под руководством Черчесова на Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.