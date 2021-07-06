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Рангник назначен руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве»

14:18
Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив».
Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив».
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Известный немецкий тренер Ральф Рангник назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива» сроком на три года, информирует сайт клуба.

Об этом на встрече с тренерским штабом, игроками и руководством клуба сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник.

Рангник в роли руководителя по спорту и развитию «Локомотив» будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва.

В качестве тренера Рангник известен своей работой с клубами немецкой бундеслиги «Штутгарт», «Ганновер 96», «Шальке», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг». Он является обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии (с «Шальке»).

До недавнего времени Рангник возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов «Ред Булл», включая «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллис» и «Ред Булл Брагантино».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24373

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