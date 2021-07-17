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Боярский: «Бердыев не подходит сборной России! Пускай и дальше занимается клубами»

12:18
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

«Мне кажется, Бердыев не подходит сборной России, — сказал Боярский «СЭ». — Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и «Рубин» никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны. Если не он, то кто? Я не знаю, на этот вопрос мало кто может ответить. У нас сейчас нет достойных кандидатов».

Боярский также считает, что сборная России не сможет выйти в финальную стадию чемпионата мира-2022.

«Я не верю, что подготовка к чемпионату мира-2022 может быть серьезной. У нас нет опыта и потенциала. Мы не сможем выйти в Катар. Мы слабая команда! Новый тренерский штаб и идеи не помогут. Это долгий процесс», — добавил Боярский.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС рассматривает вариант назначения бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Бердыева на вакантный пост главного тренера сборной России.

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