Президент Казахстана ожидается на матче с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ожидается на матче сборных Казахстана и России в воскресенье.
У стадиона "Астана Арена" значительно усилены меры безопасности. (Александр Рогулев)
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).
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