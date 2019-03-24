15:33 | Футбол — Сборная России

Президент Казахстана ожидается на матче с Россией

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ожидается на матче сборных Казахстана и России в воскресенье.

У стадиона "Астана Арена" значительно усилены меры безопасности. (Александр Рогулев)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

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