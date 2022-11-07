Осинькин считает, что Пиняев в будущем может стать лидером сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на включение в состав на ноябрьский сбор защитника команды Александра Солдатенкова и нападающего Сергея Пиняева.

«Ребята прибавляют, ярко играли в последнее время. Мы довольны, понимаем их прогресс. Есть определенное удовлетворение, что ребята у нас растут! Может ли стать Пиняев лидером сборной в будущем? Конечно, может!» — сказал Осинькин «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.