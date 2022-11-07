Сычевой, Пиняев и Садулаев попали в итоговый состав сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном

Тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Агапов («Нижний Новгород»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар), Антон Зиньковский («Спартак»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.