Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

«Будет ли теперь лучше после ухода натурализованного футболиста? Однозначно лучше. Сборная России — это сборная страны. Иметь игрока, у которого нет российского воспитания — это чит. Такое американцы могут себе позволить, но мы так делать не будем. Сборная России — это сборная русских футболистов, которые начинали пинать мяч в Иркутске, Саратове, Петербурге и Москве. Надо, чтобы все было по-честному. Мы ведь так можем дойти до маразма, если наберем всякого секонд-хенда. Каждый нерусский футболист — это минус для парней из дворов условного Саратова.

Натурализованные футболисты могут быть лучше наших? Проститутки тоже бывают красивые. Говорю просто по аналогии: вы можете на улице увидеть шикарную девушку, но ваша любимая — это ваша родная. А это все уже за деньги. Я ни в коем случае не сравниваю Марио Фернандеса с проституткой, но он — за деньги, а наши — по любви", — сказал Милонов «СЭ».

Основным мотивом ухода из сборной России 30-летнего Фернандеса стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

В составе национальной команды Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.