Когда-то Фернандес не ушел в «Интер». Он слишком любит ЦСКА, Москву и Россию

Реплика обозревателя «СЭ» о решении защитника армейцев завершить карьеру в нашей сборной.

Шла 115-я минута четвертьфинала ЧМ-2018 в Сочи. Наши горели в овертайме хорватам, секунды летели как ракета — как всегда происходит, когда твоя команда проигрывает. Штрафной на правом фланге. Подачу исполняет Дзагоев. Навес — и мяч, описав дугу над своими и чужими, находит голову Марио Фернандеса, а от нее вонзается в сетку.

Мы с коллегой Пашей Климовицким подпрыгиваем в студии «СЭ» на лайве о матче точно не ниже, чем сам натурализованный бразилец через щиты. Да, потом был промах в серии пенальти. Но не пижонская «паненка», как у Смолова, а мужской заряд со всей силы — чуть мимо левой от бьющего штанги. Так бывает, футбольный бог дал спасительный гол — и отнял точный удар с «точки». Но ни у кого и в мыслях не было ругать Марио.

Тот турнир он провел так, что главный тренер сборной Бразилии Тите наверняка недоумевал: «Почему этот парень выходит на поле в форме с двуглавым орлом на груди, а не в моем составе в желтой майке?» Вы помните, кто пылил тогда на правом фланге обороне тетракампеонов? Не напрягайте память, имя Фагнер (именно через «ф») вам ничего не говорило тогда, не скажет и сейчас.

А Марио летал по бровке словно СУ-35, разрывая саудитов и египтян, испанцев и хорватов. При этом всегда успевал вернуться назад, безупречно действуя в обороне. Скауты западных топ-клубов, глядя на Фернадеса с трибун наших стадионов, удивлялись — как ТАКОЙ футболист до сих пор выступает за ЦСКА? И строчили в свои планшеты хвалебные отзывы для руководства селекционных служб, восклики и плюсы после удачных ТТД Марио.

Логично, что после чемпионата мира у Фернандеса возник вариант с «Интером». Хорошая сумма предлагалась ЦСКА, интересные личные условия — самому защитнику. Но когда армейские боссы вызвали Марио для разговора, то услышали что-то подобное: если это нужно клубу, продавайте, я не против, но сам хочу остаться. И потому, что все устраивает у красно-синих. И потому, что к тому моменту недавно приобрел в столице недвижимость, осев здесь плотно и надолго.

В этом весь Фернандес. Патриот ПФК. Патриот Москвы. И патриот России, рожденный за тысячи километров от нее.

Спасибо за все, Марио! И — удачи!