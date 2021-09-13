Малафеев: «Фернандес принял честное для себя решение. Нет смысла уговаривать его остаться в команде»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

«Нет никакого смысла уговаривать Марио остаться в команде. Думаю, его решение — это честный поступок перед тренерским составом, командой и болельщиками. Марио неоднократно говорил, что ему становится тяжелее и тяжелее играть. Плюс участившиеся травмы не позволяют игроку в его возрасте быстро восстановиться и качественно подготовиться к матчу. Зная Марио, он большой профессионал и в каждой игре отдает всего себя на поле. Фернандес принял правильное и честное для себя решение, и к нему следует отнестись с пониманием и уважением», — сказал Малафеев «СЭ».

Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.