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Колосков: «Мне вообще все равно, будет Дзюба в сборной или нет. Сейчас надо думать о молодежи»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Да мне вообще все равно, будет Дзюба в сборной или нет. Он провел хорошо только один матч. После трех мячей стал героем всего российского футбола, чтобы его в сборную вызывать? Даже смешно об этом говорить. Надо посмотреть, как он будет себя чувствовать через два-три тура, там уже будем разговаривать о сборной. Карпин ясно сказал еще давно, что вопрос с Дзюбой закрыт. Отношения не сложились, такое бывает. Тем более, сейчас надо думать о молодежи, а не о Дзюбе. Молодежь должна развиваться, особенно в таких ограниченных условиях, как сейчас», — приводит Sport24 слова Колоскова.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-07-koloskov-seychas-smeshno-govorit-o-dzyube-v-sbornoy-rossii
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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