Пономарев — о составе сборной: «Три человека — это максимум, что можно было выбрать из ЦСКА»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение главного тренера сборной России вызвать только трех игроков армейской команды на мартовский сбор.

«Это нормальное явление. «Спартак» играет интереснее. Здесь нет никакой коррумпированной схемы. Тут Валерий Карпин прав. А кого брать из ЦСКА? Иностранцев? Они у нас еще не натурализованы. Три человека — это максимум, что можно было выбрать из армейской команды. Тренер в этом плане сделал все правильно!» — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Иракои и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.