Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России

В пресс-службе Кыргызского футбольного союза сообщили, что сборные России и Кыргызстана могут провести товарищеский матч.

«Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории РФ. КФС и РФС заинтересованы в сотрудничестве, но на данный момент вопрос о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Кыргызстана этой осенью на повестке не стоит», — приводит заявлении пресс-службы Кыргызского футбольного союза Sport24.

В конце марта сборная России провела последние товарищеские матчи — сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).