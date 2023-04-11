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Сегодня, 13:15

Захарова назвала футбольную команду, за которую болеет

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «СЭ», какую футбольную команду поддерживает.

— Сергей Лавров неоднократно высказывал свою любовь к «Спартаку». Вы отдельно не симпатизируете какому-то футбольному клубу?

— Я поддерживаю нашу сборную. Но я не увлекаюсь футболом настолько, чтобы иметь какие-то свои предпочтения.

Мария Захарова. «В основе антироссийской политики — идеология разрушения». Мария Захарова — о критериях МОК для российских атлетов

В марте этого года сборная России провела две товарищеские игры — в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1), а в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

Сборная России по футболу
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