Тюкавин расстроен отказом РФС от чемпионата ЦАФА: «Обидно. Жалко, что не сыграем»

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ сборной России от участия в летнем турнире ЦАФА.

«Очень жалко, что сборная России не примет участие в турнире ЦАФА. Обидно. Говорят, что высокая нагрузка на футболистов? Если так говорят, значит так и есть. Не футболисты принимают решения. Обидно. Жалко, что не будем играть», — сказал Тюкавин «СЭ».

Ранее в РФС сообщили об отказе участвовать в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.