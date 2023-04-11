В Федерации футбола Ирана сообщили, что все участники ЦАФА выступают за участие России в турнире

В Федерации футбола Ирана сообщили, что все участники чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) выступают за участие сборной России в турнире, который состоится этим летом.

«Насколько нам известно, все участники летнего турнира ЦАФА — а именно сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — выступают за участие сборной России в летнем футбольном турнире Центральной Азии. Всем сборным-участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги», — приводит заявление пресс-службы сборной Ирана Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации этим летом.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Также отмечалось, что на турнире сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Ранее стало известно, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.