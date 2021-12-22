Губерниев считает, что Дзюбу стоит рассмотреть в роли кандидата в сборную России

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы о готовности играть за сборную России.

«Не очень понимаю, при чем тут ссора или примирение. Это совсем не важно, в каком состоянии находятся тренер и футболист, учитель и ученик. Если человек полезен для дела, для этого не надо дружить, ссориться, мириться. Поэтому это очень странно. Если вопрос не игровой в плане Дзюбы, а вопрос только в том, что они поругались, то это говорит о том, что нужно больше заниматься профессионализмом и в том, и в другом случае», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также спортивный телекомментатор высказался о возможной игре Артема Дзюбы за сборную России в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Нужно понимать, каким будет его состояние на начало сбора. Но то, что он должен рассматриваться в качестве человека, который должен так или иначе готовиться к матчу, это факт», — добавил Губерниев.

Форвард «Зенита» лишь раз при нынешнем главном тренере национальной команды попадал в расширенный список на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.