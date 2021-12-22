Колосков о высказывании Дзюбы: «Никакого конфликта с Карпиным не было»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Дзюбы о готовности выступать за сборную России.

«Карпин будет решать, нужен Дзюба сборной или нет. За него не могу ничего говорить. О каком примирении может идти речь, если никакого конфликта не было? Карпин по этой теме неоднократно высказывался, два раза разговаривал лично с Дзюбой. Артем совершенно четко заявил, что не готов играть за сборную, и попросил его не вызывать, никакого конфликта не было», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Вячеслав Колосков высказался о готовности Дзюбы играть за сборную.

«Сейчас он считает, что готов. Дело в том, что желания мало, надо быть точно готовым, соответствовать требованиям и критериям тренера команды. Его высказывание не означает, что его сразу же возьмут в сборную. Подготовится до возобновления сезона, а там видно будет. То, что он сказал, что готов, это уже хорошо», — добавил Колосков.

Артем Дзюба заявил о готовности пойти на перемирие с Валерием Карпиным ради игр за сборную России по футболу. Форвард «Зенита» лишь раз при нынешнем главном тренере национальной команды попадал в расширенный список на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.