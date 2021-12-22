Петржела считает, что при Карпине Дзюбы не будет в сборной России в любом случае

Экс-тренер «Зенита» Валстимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Артема Дзюбы о возможном примирении с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Все равно, что говорит Артем, самое главное то, что говорит Карпин, а он не хочет Дзюбу в сборной, и с этим никто ничего не сделает. Ответственность за игру сборной лежит на главном тренере. Думаю, что если до сих пор Артема не вызвали, то его уже и не вызовут. Ждать следующего тренера? Тогда Артем будет уже старым для национальной команды.

Дзюба — хороший форвард, но я в последнее время не видел, чтоб он играл постоянно: там Азмун, Клаудиньо, другие игроки. Если он не основной игрок «Зенита», то и невозможно, чтоб он играл в сборной. Пусть сначала вернется в основной состав клуба, потом уже, возможно, сборная", — сказал Петржела «СЭ».

Ранее Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступлений за национальную команду.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года после того, как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды. Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.