Главный врач сборной России рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Головина

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил информацию «СЭ», что полузащитник «Монако» Александр Головин сдал положительный тест COVID-19.

«Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине. Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи. Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждем его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к чемпионату Европы», — приводит слова Безуглова пресс-служба национальной команды в Telegram.

В текущем сезоне Головин провел 21 матч за монегасков, забил четыре гола и сделал 8 результативных передач. Контракт хавбека с «Монако» действует до 30 июня 2024 года.