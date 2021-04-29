Дюков о гимне сборной на ЧМ-2022: «Сначала надо туда попасть»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в данный момент не думает о гимне сборной России на ЧМ-2022.

«По гимну на ЧМ-2022 мы будем решать не сейчас. Сначала надо попасть в финальную часть турнира», — заявил Дюков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года. ВАДА настаивало на 4-летних санкциях, но CAS сократил срок вдвое.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России занимает второе место в своей отборочной группе турнира с 6 очками.

(Сергей Федоров)