Дюков о гимне сборной на ЧМ-2022: «Сначала надо туда попасть»
15:44
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в данный момент не думает о гимне сборной России на ЧМ-2022.
«По гимну на ЧМ-2022 мы будем решать не сейчас. Сначала надо попасть в финальную часть турнира», — заявил Дюков.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года. ВАДА настаивало на 4-летних санкциях, но CAS сократил срок вдвое.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России занимает второе место в своей отборочной группе турнира с 6 очками.
(Сергей Федоров)
Читайте также
«Спасибо за уважение». Россияне оставили сотни благодарностей польской шашистке после ситуации с флагом
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю