Аршавин уверен, что Санкт-Петербург сможет принять дополнительные матчи Евро-2020

Экс-нападающий «Зенита» и директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам клуба Андрей Аршавин в интервью RT отметил, что Санкт-Петербург сможет принять дополнительные матчи чемпионата Европы. 22 апреля появилась информация, что УЕФА передаст Санкт-Петербургу право провести три дополнительных матча.

— УЕФА рассматривает возможность переноса некоторых игр Евро-2020 в Санкт-Петербург. Что вы думаете об этом?

— За это отвечают организаторы. Но, как я вижу, наш город был готов к чемпионату Европы ещё год назад. Провести дополнительные матчи труда не составит. К тому же трибуны разрешат заполнить наполовину. За оставшиеся 50 дней ситуация может даже измениться в лучшую сторону. Думаю, в УЕФА заинтересованы, чтобы матчи прошли со зрителями, тем более в таком красивом городе. Если возможность появится, Санкт-Петербург наверняка ею воспользуется и примет встречи, которые не смогут организовать в других местах.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.