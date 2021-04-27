Головин заразился коронавирусом
15:23
По данным «СЭ», тест полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекает без симптомов. 24-летний игрок находится на изоляции.
В текущем сезоне Головин провел 21 матч за монегасков, забил четыре гола и сделал 8 результативных передач. Контракт хавбека с «Монако» действует до 30 июня 2024 года.
Футболист перешел во французскую команду из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
(Александр Бобров)
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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