Головин заразился коронавирусом

По данным «СЭ», тест полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекает без симптомов. 24-летний игрок находится на изоляции.

В текущем сезоне Головин провел 21 матч за монегасков, забил четыре гола и сделал 8 результативных передач. Контракт хавбека с «Монако» действует до 30 июня 2024 года.

Футболист перешел во французскую команду из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

(Александр Бобров)