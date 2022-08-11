Гласнер: «Реал» был сильнее и заслужил эту победу»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер после поражения от «Реала» (0:2) в Суперкубке УЕФА отметил, что мадридская команда была сильнее.

«Мы прибавили по сравнению с прошлым матчем, но «Реал» создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в мире. Мы пропустили после углового и не смогли реализовать собственные моменты — «Реал» был сильнее и заслужил эту победу. Мне кажется временами мы неплохо владели мячом, но не хватало последнего паса. Нам все еще нужно работать над этим на этом уровне. Мы перешли на расстановку 4-4-2, но координация оставляла желать лучшего», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».