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Гласнер: «Реал» был сильнее и заслужил эту победу»

Гласнер прокомментировал поражение «Айнтрахта» от «Реала» в Суперкубке УЕФА
Евгений Козинов
Корреспондент
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Оливер Гласнер.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер после поражения от «Реала» (0:2) в Суперкубке УЕФА отметил, что мадридская команда была сильнее.

«Мы прибавили по сравнению с прошлым матчем, но «Реал» создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в мире. Мы пропустили после углового и не смогли реализовать собственные моменты — «Реал» был сильнее и заслужил эту победу. Мне кажется временами мы неплохо владели мячом, но не хватало последнего паса. Нам все еще нужно работать над этим на этом уровне. Мы перешли на расстановку 4-4-2, но координация оставляла желать лучшего», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».

 
&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; победитель Суперкубка УЕФА-2022. Самый легкий трофей «Реала». Мадрид пешком выиграл Суперкубок УЕФА
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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