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7 сентября, 12:40

Карпин о товарищеском матче России с Киргизией: «Важно показать, что мы есть, мы живы»

Карпин рассказал о задачах сборной России на товарищеский матч с Киргизией
Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах национальной команды на товарищеский матч с командой Киргизии.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб объявил расширенный состав на осенние учебно-тренировочные сборы.

— Какие задачи ставятся на матч с Киргизией? Что сейчас вообще нужно сборной России?

— На 300 процентов необходимо собраться. Важно показать, что мы есть, мы живы. В нынешних условиях сыграть с Киргизией — это успех. Есть расширенный список. Понятно, что он будет короче. Но были и другие люди — Черников, Литвинов, которые могли попасть в расширенный. Окончательный список будет — 23 полевых и 3-4 вратаря. В списке есть ребята, которых мы не вызывали, они впервые получили приглашения. Кроме вратарей, у нас нет ни одного игрока старше 30 лет. Никто не знает и не понимает, когда случится возвращение к официальным матчам. Важно посмотреть на молодых ребят, чтобы они почувствовали атмосферу сборной России. Этот матч и эти сборы очень нужны.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Валерий Карпин
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Сборная России по футболу
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