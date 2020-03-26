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Главный тренер сборной России не видит смысла в возвращении к системе «весна-осень»

22:10
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что проведение российского чемпионата нет смысла возвращать на систему «весна-осень».

— Уже не раз звучало мнение, что мы сейчас можем воспользоваться сложившимся форс-мажором и вернуться к системе «весна-осень», при которой выиграли оба еврокубка. Ваше мнение на этот счет?

— Не думаю, что чем-то тут надо пользоваться. Не только в кризисе, но и в нормальной жизни, принимая решение, надо спокойно взвешивать все за и против. Мне не кажется, что обратный переход на «весну-осень» пойдет российскому футболу в плюс. Как, впрочем, и в минус. По крайней мере, для сборной это ничего не поменяет.

— А для уровня чемпионата России, на ваш взгляд, безразлично, когда он будет начинаться и заканчиваться?

— По большому счету, да. Потому что сроки все равно будут те же. Остальное — не самые принципиальные детали. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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