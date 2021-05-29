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Футболисты сборной России угадывают друг друга по детским фото. Видео

20:10
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Пресс-служба сборной России в Youtube показала, как футболисты национальной команды Артем Дзюба, Алексей Миранчук, Георгий Джикия и Александр Соболев угадывают партнеров по детской фотографии.

Команда тренируется в Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/YlgeUp4Q55A

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры