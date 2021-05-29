Футболисты сборной России угадывают друг друга по детским фото. Видео

Пресс-служба сборной России в Youtube показала, как футболисты национальной команды Артем Дзюба, Алексей Миранчук, Георгий Джикия и Александр Соболев угадывают партнеров по детской фотографии.

Команда тренируется в Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.