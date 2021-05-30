Головин назвал задачи сборной России на чемпионате Европы

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

— У вас день рождения сегодня. Команда подготовила вам подарок?

— Все как обычно было. Подарка не было, думаю, вечером будет торт. Из «Монако» поздравили ребята. Послаблений мне не нужно несмотря на день рождения.

— Как ваше самочувствие?

— Втянулись в работу, сейчас уже нормально. После последнего матча у нас было два выходных, потом дорога на сбор и сразу тренировки тяжелые. Сейчас уже все нормально.

— Что для вас будет успехом на чемпионате Европы?

— Задачи так четко не обозначишь. Первый шаг — выход из группы. Хотим как можно дальше пройти. Конечно, хочется выиграть и брать максимум, но первый шаг — выход из группы, — сказал Головин.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)