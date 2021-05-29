Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о подготовке команды к матчу чемпионата Европы с Бельгией.

— Нет ли страха перед сборной Бельгии, которую не получается обыграть?

— Страха точно нет. Это сильная команда, но со всеми можно играть. С позиции силы будет сложновато, но и ставить автобус тоже не нужно. Мы будем играть для наших болельщиков, которых будет много и сделаем все возможное.

— Артем Дзюба в сборной и в «Зените» — человек, который создает атмосферу?

— Согласен. Артем у нас отвечает за атмосферу в команде. Я с ним играю уже четыре года и привык к его шуткам и юмору, — сказал Кузяев.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)