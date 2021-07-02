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Черчесов рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой

14:39
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Главный тренер сборной России, бывший наставник «Спартака» Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к супруге владельца красно-белых Зареме Салиховой и к ее Telegram-каналу.

«Вообще-то я не слежу за ней, но когда тебе присылают цитату: «Черчесов попадет в «Спартак» только через мой труп»... Если бы это было по-другому написано, я бы не обратил внимания. Тем более, мы с ней знакомы, общались в VIP-ложе с ней, с Леонидом Арнольдовичем. Спасибо Ксении Собчак, которая сделала передачу, там был вопрос, по какой причине меня не любят. Оказывается, я любимого вратаря Плетикосу заменил на Джанаева. Во-первых, Плетикосу в «Спартак» притащил я, я сделал этот трансфер и могу рассказать, как это было. Во-вторых, Плетикоса у меня играл все матчи до тех пор, пока меня не уволили из «Спартака».

Плетикосу я не менял. Значит, меня, наверное, нужно больше любить, потому что любимого вратаря привел все-таки я, и любимый вратарь играл все игры у меня. А вот кто его поменял... Карпин? Вообще-то, было сказано, что его больше любят. Поменял Плетикосу не я, а не любят меня. Интересно получается. Желаю ей только здоровья», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

Черчесов возглавлял «Спартак» с июня 2007 года по август 2008 года.

Во время пресс-конференции Черчесова по итогам Евро-2020 Салихова написала, что удалит свой Telegram-канал.

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Иван Торопцев все материалы автора Дмитрий Гирин все материалы автора

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