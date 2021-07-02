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Боярский назвал Дзюбу потерей для сборной России в случае его завершения карьеры в национальной команде

14:44
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Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможность завершения карьеры Артема Дзюбы в сборной России.

«Пусть отвечает сам Дзюба. Это будет потерей! Но нам в этой ситуации все нужно кардинально менять. И состав, и тренера. Однако это не моя ипостась. Я в театре-то не очень понимаю, а в футболе тем более», — сказал Боярский «СЭ».

Сборная России с 3 очками заняла 4 место в группе Б и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020.

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Данил Алешин все материалы автора

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