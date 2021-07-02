Губерниев ответил Черчесову: «Станислав Саламович, я готов помогать в любом качестве!»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который во время пресс-конференции призвал журналиста быть объективным.

«Я готов помогать в любом качестве. Я самый объективный в мире журналист. Но пока я не услышал никаких ответов, как мы будем выходить из кризиса, какой будет сборная России. После этого эфира с Черчесовым мне нужно переосмыслить мое бытие. Станислав Саламович, я готов помогать в любом качестве!», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев заявил, что хочет увидеть примеры моментов, в которых он был субъективным.

«Хочется примеров, когда я был субъективным. Но это абсолютно нормально. У меня одна точка зрения, у тренера другая, у Федора Смолова третья. Объективные реалии таковы, что приходится вспоминать слова Дзюбы о том, что «мы обкакались». Но я так и не понял, куда мы дальше со всем этим будем идти», — добавил Губерниев.

Во время пресс-конференции Черчесов заявил что, «из кризиса сборная будет выходить, если Губерниев поможет и будет объективным».

Сборная России с 3 очками заняла 4 место в группе Б и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020.