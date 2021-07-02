Зарема Салихова заявила, что удалится из Telegram после пресс-конференции Черчесова

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что удалится из Telegram после пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Дорогие подписчики! Я удаляюсь из ТК после просмотра прямой линии с главным тренером Сборной. Очень грустное зрелище. Футбол ближайшие годы бесперспективен, увы», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

23 июня Салихова уже заявляла о том, что перестанет вести свой Telegram-канал, однако позднее продолжила делать в нем публикации.