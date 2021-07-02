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Зарема Салихова заявила, что удалится из Telegram после пресс-конференции Черчесова

13:39
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что удалится из Telegram после пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Станислав Черчесов.Черчесов об отставке: «Мы не в песочнице играем, а представляем страну. Давайте успокоимся»

«Дорогие подписчики! Я удаляюсь из ТК после просмотра прямой линии с главным тренером Сборной. Очень грустное зрелище. Футбол ближайшие годы бесперспективен, увы», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

23 июня Салихова уже заявляла о том, что перестанет вести свой Telegram-канал, однако позднее продолжила делать в нем публикации.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/494

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Иван Торопцев все материалы автора

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